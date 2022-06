Groot wandelvoetbaltornooi op jeugdcomplex Racing Genk

Paralympic Team Belgium vaardigt 3 zwemmers af naar de World Para Swimming Championships in Madeira. Sam De Visser uit Lommel is één van hen. Hij zal op 17 juni deelnemen aan de reeks Men's 100m Backstroke S9. Sam De Visser was als kind voetballer, maar competitie spelen met een prothese was niet mogelijk en dus hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak. Met zwemmen vond hij wel een nieuwe passie. De 100 meter vlinderslag en de 400 meter vrije slag zijn de lievelingsnummers van de tiener uit Lommel. De 18-jarige Sam zwemt bij de Lommelse Waterbengels en komt in de competities uit in de klasse S9, SB8 en SM9. Sam heeft namelijk een rechterbeen dat zich niet volledig ontwikkelde en onderging ook een amputatie. Sam wil vooral zijn veelbelovende evolutie bevestigen sinds het laatste Europees kampioenschap van vorig jaar. In hetzelfde Pentedea Swimming Pool Complex in Funchal verbeterde hij toen de meeste van zijn persoonlijke records. Naast het opdoen van ervaring bestaat zijn doel erin om de finale te bereiken in zijn nummers. (c) IPC