Grootschalige opruimactie wordt op poten gezet voor aangespoeld afval op oevers van Maas

De afgelopen dagen werd ons land op zijn kop gezet door de ravage die de overvloedige regenval heeft veroorzaakt. Nu de Maas in Limburg stilaan terug minder ruimte inneemt in het winterbed, wordt het achterblijvende klein en groot afval erg zichtbaar. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir slaat de komende dagen de handen in elkaar met de lokale besturen, de OVAM en Mooimakers om een grootschalige opruimactie te organiseren. Dat zal wellicht volgend weekend plaatsvinden, wanneer de veiligheid overal gegarandeerd kan worden.



"Als Vlaams minister van Leefmilieu heb ook ik met lede ogen moeten aanzien wat de verwoestende kracht van water kan aanrichten. Ik wil bij deze dan ook mijn oprechte deelneming betuigen aan alle getroffen families, niet in het minst in Wallonië, waar te veel mensen hun dierbaren verloren", begint Demir.

Afval spoelt aan op oevers van de Maas

Naast het menselijke leed en de materiële schade, is er ook heel wat klein afval achtergebleven op de oevers van de Maas en langs de zijrivieren. Nu de Maas zijn zomerbed terug begint op te zoeken en de waterpeilen terug zakken, wordt dat erg zichtbaar. "Om te vermijden dat dit verder gaat zwerven in onze natuur en dat begrazers het zwerfafval opeten en zich er aan verwonden, wordt de komende dagen samen gezeten om te bekijken wanneer en hoe deze rommel op een veilige manier kan worden opgeruimd", kondigt Demir aan.

Opruimactie

Samen met de getroffen gemeenten en de afvalintercommunales, zullen OVAM en Mooimakers zo snel als mogelijk de organisatie op zich nemen van een opruimactie, eens dat op een veilige manier kan georganiseerd worden. Dat zal wellicht volgend weekend zijn, omdat momenteel her en der nog gevaarlijke omstandigheden zich voordoen. Risico’s moeten uiteraard vermeden worden. Het opruimmateriaal (afvalzakken, grijpers, handschoenen, fluohesjes, ...) zal dan gratis ter beschikking worden gesteld.

Vrijwilligers

Hoe je als vrijwilliger kan meehelpen om al deze rommel te helpen opruimen zal je binnenkort kunnen terugvinden op de webpagina van OVAM (ovam.be) en Mooimakers (mooimakers.be) . Hierop zullen de praktische richtlijnen komen over hoe en waar je je kan aanmelden om hier samen mee aan de slag te gaan. Hou deze pagina's dan ook in het oog.

Hulpmiddelen ter beschikking gesteld

"Vlaanderen toonde zich de voorbije week van haar meest solidaire kant. De chirojongens van Zottegem vulden mee zandzakjes met de brandweer in Voeren, de brandweer van Antwerpen en Vlaams-Brabant ging meehelpen in Wallonië en ook de redders van Blankenberge toonden zich als helpende handen in Luik. Het zijn slechts enkele van de voorbeelden. De voorbije uren meldden ook heel wat mensen van goede wil hun goesting om mee achtergebleven klein en groter rommel mee op te ruimen zodat iedereen terug gebruik kan maken van onze jaagpaden, fietswegen, wegen, parken, ... Het minste dat we dan kunnen doen is daar de ondersteuning en hulpmiddelen voor voorzien", zegt Demir.

Zodra er meer duidelijkheid is over de organisatie, wordt daarover actief gecommuniceerd. Er wordt gevraagd zich voorlopig niet alleen te begeven naar locaties die mogelijk nog risico’s met zich meebrengen.