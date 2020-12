- Premier Alexander De Croo zegt dat ons land op 5 januari kan beginnen met vaccineren tegen corona. Verplegers, zorgkundigen en 65-plussers komen eerst aan de beurt. Het Wit-Gele Kruis leidt op grote schaal thuisverplegers op om de vaccins toe te dienen. - Eten afhalen in een toprestaurant en het dan zelf ook nog klaarmaken is de nieuwe culinaire trend in de coronacrisis. De Alkense kok Philippe leert zijn klanten hoe ze minder bekende vis moeten klaarmaken.- Kinrooi doet een oproep naar de banken nadat de laatste bankautomaat verdwijnt. De gemeente was tot drie keer toe het mikpunt van criminelen die plofkraken pleegden op geldautomaten.- De Duitser Bernd Hollerbach staat in pole position om Kevin Muscat op te volgen als trainer bij STVV.- En in Meeuwen-Gruitrode wordt de hele voormiddag met man en macht tevergeefs gezocht naar een wolf die zwaargewond raakt bij een aanrijding.