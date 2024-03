Grootste drugsproces ooit in Tongeren van start

Op de tweede dag van het proces tegen de familie Appeltans in Leuven, heeft de verdediging de vrijspraak gevraagd. Vader en zoon Appeltans riskeren vijf jaar cel voor huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse wooncode en bendevorming, ook de moeder en klusjesman staan terecht. In totaal identificeerde het openbaar ministerie 91 slachtoffers. Naast een celstraf, riskeert de familie Appeltans ook een boete van 20.000 euro per slachtoffer, meer dan 1,8 miljoen euro in totaal dus. Bovendien wil het openbaar ministerie dat ze 2,6 miljoen euro aan huurgelden terugbetalen. Hans Rieder, de advocaat van de vader, viel tijdens zijn pleidooi het onderzoek aan. Volgens hem is er geen enkel bewijs voor huisjesmelkerij, en is de strafvordering overdreven. Alleen de zoon was vandaag aanwezig in de rechtbank.