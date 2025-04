"Van een kind blijft ge af," dat zegt de hoofdbeschuldigde tijdens zijn verhoor op het assisenproces rond de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk in 2020. De 50-jarige Bouloudo ontkent dat hij bij de gewelddadige kidnapping aanwezig was. En dat hij de opdrachtgever is. Hij heeft zich laten verleiden om mee te werken aan de ontvoering omdat hij in financiële problemen zat. Ook de andere beschuldigden weten niet voor wie ze de opdracht uitvoerden. Opvallend is dat ze allemaal belangrijke details zijn vergeten.