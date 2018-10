Grootste Europese glijbaan over het water staat in Sint-Truiden

Als het beruchte afschakelplan later dit jaar effectief in werking zou treden door een stroomtekort, is er alvast één Limburger bij wie het licht niet zal uitgaan. Stefan Dekelver uit Ham is één van de zeldzame Belgen die de energie van zijn zonnepanelen opslaat in gigantische batterijen. Bij een stroomtekort schakelt de woning van Stefan automatisch over van netstroom naar de batterijen. Nu nog zo goed als uniek in ons land, maar volgens de ingenieur uit Ham is het een kwestie van tijd voor de grote massa volgt.