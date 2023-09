Grootste kermis van het land strijkt weer neer in Hasselt

door Yarne Puts

De grootste kermis van ons land strijkt opnieuw neer in Hasselt. Morgen is de grote opening, vandaag zijn de foorkramers nog druk in de weer met de voorbereidingen. Voor het eerst staat de kermis ook een stuk langs de kleine ring ter hoogte van het Dusartplein. Dagelijks zal de weg daar worden afgesloten. Dat komt door de werken aan de Boudewijnlaan. Er wordt ook bekeken of er terug meer kramen langs de kleine ring kunnen komen te staan.