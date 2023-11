- In Tongeren gaat het assisenproces over de martelmoord van start. Liefst 13 beklaagden staan terecht voor het doodmartelen van hun vriend Hilal Makhtout om drie kilo cocaïne.- Het slachtoffer stierf een langzame en pijnlijke dood. En hij werd wel degelijk vermoord, zegt een zus van Hilal Makhtout in een gesprek met TV Limburg.- De dader die eerst vluchtmisdrijf pleegde en zich enkele uren later aangaf na een dodelijk ongeval in Diepenbeek, mag de gevangenis verlaten.- We gaan live naar Ham waar op dit moment Japser Philipsen gehuldigd wordt na een spectaculair wielerjaar met 19 ritoverwinningen en de Groene Trui in de Ronde van Frankrijk.- En we hebben mooie beelden van een kudde van honderden schapen die in het Zuiden van Limburg verhuizen van hun zomerverblijf naar hun winterweide.