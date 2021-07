In Oudsbergen is de eerste pluktuin geopend. En dat in het centrum van Opglabbeek. Inwoners kunnen er gratis bloemen plukken en dat werd ook al massaal gedaan. Het doel is om de mensen ook zelf meer bloemen te laten planten om zo de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. Het initiatief komt van de plaatselijke bloemenzaak Creafleur in samenspraak met de gemeente.