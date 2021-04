Grootste snookerclub van het land slaakt noodkreet: "Vinden geen nieuwe locatie in Hasselt"

- De sneeuwval van vandaag heeft heel wat chauffeurs verrast. De wegen liggen er glad bij en dat zorgde onder andere voor vier ongevallen in Lummen. - Ook de volgende dagen blijft het uitkijken. De fruittelers in haspengouw zijn klaar om de nodige maatregelen te nemen om vorstschade te voorkomen.- Vanaf vandaag is de coronazelftest beschikbaar bij de apotheek. We leggen uit hoe zo'n test werkt.- Ondanks de verstrengde coronamaatregelen zijn de paaskampen populairder dan ooit. In Hasselt alleen al nemen 1.100 kinderen deel aan verschillende activiteiten.- En burgemeester van Tongeren Patrick Dewael is tegen een opdeling van Limburg in regio's. Volgens hem moet onze provincie met 1 stem blijven spreken.