door Luc Moons

De Vegan-rage lijkt over de top. Maar de hype is zeker niet voorbij. Integendeel. Vegan mag dan wel de reputatie hebben om duur te zijn. Er is geen weg meer terug. Of we dat nu willen of niet, we moeten naar een betere en gezondere levensstijl, al was het maar om de planeet te redden. Dat was de teneur op de grootste vegan kerstmarkt van de Benelux, in de Trixxo Arena in Hasselt.