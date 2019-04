Grote drukte in Natuurhulpcentrum bij start van de lente

- Een moordverdachte die volgende week in Tongeren voor assisen moet verschijnen, is verdwenen met de noorderzon. De man schoot zijn ex dood maar werd niet aangehouden, allicht door juridische verwarring. - De straatracer die in Beringen een 19-jarige jongeman van zijn scooter reed, en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is nog niet opgepakt. Het slachtoffer werd ook nog eens beroofd van zijn portefeuille en zijn gsm. - Deze week is het 180 jaar geleden dat de beide Limburgen werden gescheiden. Het is de vraag of Belgisch Limburg het volgende jubileum nog haalt. - Wolvenkenners gaan in Duitsland ervaring opdoen om te helpen bij onderzoek naar wolven in Limburg. TVL-journalist Bart Husson reist mee. - En met de hulp van een kolkend stadion geeft Racing Genk rechtstreekse concurrent Club Brugge een pandoering.