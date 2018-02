Grote hoeveelheid drugsafval gevonden in Lanaken

Politie CARMA heeft de autodief in smurfenkledij gevat. Een jongeman uit Meeuwen-Gruitrode is gearresteerd voor twee pogingen tot autodiefstal en drie effectieve autodiefstallen. Hij zal voorgeleid worden bij de jeugdrechter. Afgelopen week zijn er drie voertuigen gestolen en twee pogingen tot autodiefstallen geweest in Bocholt. De diefstallen werden telkens gepleegd door een verdachte in een smurfenpak. Na onderzoek kwam er een man uit Meeuwen-Gruitrode in beeld als mogelijke dader. Politie CARMA voerde donderdagnamiddag een huiszoeking uit in de woning van de verdachte op de Ophovenstraat. Tijdens de huiszoeking werd het smurfenpak teruggevonden. De verdachte werd ter plaatse gearresteerd en overgebracht voor verhoor naar het politiecommissariaat. Later vandaag zal hij bij de jeugdrechter dienen te verschijnen.