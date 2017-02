Grote hoeveelheid drugsafval gevonden in Overpelt

Vanochtend speelde een bestuurder uit Bilzen zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen. Een speekseltest had uitgewezen dat de man recentelijk cannabis had gebruikt. Een interventieploeg had even voordien het oude voertuig opgemerkt wegens een slecht werkend achterlicht. Bij controle van de boorddocumenten, bleek de keuring voor de BMW reeds verlopen te zijn sedert juni 2016. Ook het rijbewijs van de 38-jarige bestuurder bleek versleten te zijn. Voor beide inbreuken, werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld. De bestuurder had geen alcohol gedronken, maar met deze positieve speekseltest, was het reeds de tweede maal dat de bestuurder betrapt werd met rijden onder invloed van verdovende middelen. Op het commissariaat van Bilzen, werd een bloedstaal afgenomen. Na het opstellen van de nodige processen-verbaal, mocht de bestuurder naar huis gaan. Hij zal later moeten verschijnen bij de politierechter.