Grote politierazzia op industrieterrein Lanaken

Politie CARMA arresteerde tijdens de afgelopen weken acht Genkse jongeren in het kader van diefstallen met geweld die eind 2019 en begin 2020 plaatsvonden in Genk. Vier mannen werden overvallen tijdens een afspraakje dat ze regelden via de dating-app BADOO. Twee bijkomende feiten werden verijdeld door de politie en verder zoekt zij nog naar de identiteiten van bijkomende slachtoffers die nog geen aangifte deden. Vijf minderjarigen en drie meerderjarigen worden verdacht van de feiten. De politie heeft slachtoffers kunnen identificeren van vijf verschillende feiten in Genk, waaronder één poging. De verdachten gingen telkens op dezelfde wijze te werk. Aangekomen op de plaats van afspraak werden de mannelijke slachtoffers plots geconfronteerd met twee tot mogelijk zeven onbekenden die fysiek geweld gebruikten. In één geval werd ook gedreigd met een vuurwapen. Enkele slachtoffers liepen daarbij verwondingen op. Ondertussen namen de verdachten persoonlijke spullen mee zoals gsm’s, portefeuilles en geld. Later werd dan gepoogd geld af te halen met de gestolen bankkaarten. Bij het laatste feit op het Sint-Jan-Baptistplein gingen de overvallers er zelfs met de auto van het slachtoffer vandoor. De auto werd later uitgebrand teruggevonden. Dankzij een intensief onderzoek kon Politie CARMA acht jonge Genkenaren arresteren tussen 15 en 19 jaar oud. Van de minderjarigen werden er drie geplaatst in een gesloten instelling, een vierde werd overgebracht naar de jeugdgevangenis en de vijfde kreeg huisarrest opgelegd. De meerderjarigen werden alle drie aangehouden door de onderzoeksrechter. De slachtoffers zijn allemaal afkomstig uit Limburg. De politie en het parket vermoeden dat de daders nog meer personen in de val lokten en roepen andere slachtoffers op om aangifte te doen bij Politie CARMA. Alle aangiftes worden in vertrouwen behandeld.