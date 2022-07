Grote som geld in beslag genomen bij huiszoeking in Bilzen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft vandaag bij een huiszoeking in Bilzen een grote som cash geld in beslag genomen. Het onderzoek kwam er na een verkeerscontrole op de oprit van de E313 richting Luik.

Een auto werd op de oprit in Bilzen aan de kant gezet omdat het dimlicht niet werkte. De 22-jarige bestuurder uit Borgloon weigerde een speekseltest, speekselanalyse en bloedproef, waarop haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. In april speelde ze haar rijbewijs al eens kwijt na een positieve speekseltest. In de auto werd nog een gebruikershoeveelheid speed gevonden. De passagier uit Bilzen had een joint, wat hasj en een som cash geld bij.

Beide personen werden gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. In opdracht van het parket Limburg werden huiszoekingen uitgevoerd in Borgloon en Bilzen, met bijstand van een federale drughond en de politiezone Kanton Borgloon. In Borgloon werd niets gevonden. Bij de huiszoeking in Bilzen werd opnieuw een grote som geld gevonden. Het geld en de drugs werden in beslag genomen, de nodige processen-verbaal werden opgesteld. Het onderzoek wordt voortgezet. De betrokkenen zullen op een later tijdstip worden verhoord.