Ondanks frisse wind komen toeristen van over het hele land naar Haspengouw

door Dirk Billion

Het bloesemseizoen in Haspengouw is nu écht begonnen. De eerste bloesems kleuren het landschap zachtroze en wit, en met het zonnige weer én het begin van de paasvakantie stroomden gisteren en vandaag al naar schatting tienduizend bezoekers toe. Ze komen van ver, vaak blijven ze hier ook slapen en over één ding zijn ze het allemaal eens: Limburg is prachtig. Wij trokken naar Reading Between The Lines in Borgloon, beter bekend als het doorkijkkerkje.