Grote stelling stort in op bouwwerf in Hasselt

In de helft van de scholen die een asbestattest lieten opmaken, is dringende asbestverwijdering noodzakelijk. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) op een parlementaire vraag. Een van die scholen die asbestveilig wordt gemaakt is basisschool Herx in Herk-de-Stad. In de kelder zijn heel wat leidingen met asbest gemaakt. Tijdens de paasvakantie wordt het verwijderd. Brouns antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Kim Buyst (Groen). Uit een nieuwe steekproef van de asbestattesten blijkt dat in 53 procent van de scholen dringende asbestverwijdering noodzakelijk is. Bij een eerder proefproject - toen bij 300 scholen - ging het om 27 procent. Bovendien blijkt dat slechts een op de vijf onderzochte scholen asbestveilig zijn: er is geen asbest of enkel asbestmaterialen met laag risico voor gezondheid of het leefmilieu. Bij andere types gebouwen ligt dat op 60 procent. Cijfers nog hogerMogelijk liggen de cijfers in realiteit zelfs nog hoger. Zo lieten minder dan de helft van de bijna 6.000 schoolvestigingen sinds 2018 een asbestattest opmaken. "Voor afvalstoffenmaatschappij OVAM is daarom onduidelijk of het percentage doorgetrokken kan worden naar alle scholen," zegt Brouns, die daarom wijst op het belang van asbestinventarisatie. Asbestverwijdering schiet niet opBuyst zegt dat het asbestvrij maken van scholen in Vlaanderen in ieder geval niet opschiet. Zo hebben in zeven jaar minder dan zeven op de tien na het opmaken van een asbestattest vervolgens de stap gezet naar een aanvraag van verwijdering. Sindsdien zijn slechts 250 scholen asbestveilig gemaakt. Volgens Brouns heeft dat lage cijfer te maken met het feit dat de onderwijsgebouwen waar de asbestverwijderingen gebeuren quasi allen in gebruik zijn. Om financiële en veiligheidsredenen kiezen ze ervoor om de werken gefaseerd uit te voeren. Maar voor Groen baart ook de trage afhandeling zorgen. Zo gaan er maanden overheen voordat een dossier wordt uitgewerkt. "Vlaanderen moet scholen niet alleen financieel, maar ook administratief beter ondersteunen en ontzorgen. Er moet ook meer financiële middelen of leningen komen voor de renovaties die gepaard gaan met zo'n asbestverwijdering", zegt Buyst.