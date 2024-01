Grote voetbalsterren van morgen op internationaal jeugdtornooi in Bilzen

En dan een opmerkelijke transfer in het volleybal. Daar ziet Tectum Achel zijn sterspeler Alexandru Rata naar de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg vertrekken. In het volleybal is het hoogst ongebruikelijk dat spelers tijdens het seizoen van club wisselen. Bovendien krijgt Achel voor de Roemeen geen grote transfersom. Wel konden de Noord-Limburgers een verbrekingsvergoeding afdwingen. Die wordt niet meer geïnvesteerd in een nieuwe speler. De club denkt dat het ook met de huidige kern de top 6 kan halen.