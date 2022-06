Grote zoekactie naar autowrakken in Albertkanaal in hoop verdwijningszaken op te lossen

De politie Voeren is tijdens een verkeerscontrole op een grote hoeveelheid cannabis gestoten. De drugs zaten verborgen in een autodeur. De bestuurder, een 21-jarige man uit Voeren, werd gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De politie Voeren nam zaterdag deel aan een internationale controleactie. Aan de grens met Nederland werden tientallen voertuigen en personen gecontroleerd. De 21-jarige man uit Voeren bleek al snel onder invloed van cannabis te zijn, waardoor zijn rijbewijs werd ingetrokken. Na doorzoeking van zijn voertuig door een drugshond werd er een grote hoeveelheid cannabis aangetroffen in een verborgen plek in de deur van de passagier. Het verder onderzoek wordt gevoerd door het parket van Limburg en de politiezone Voeren. Tijdens de controleactie werden in totaal zestien personen betrapt op bezit van verschillende soorten drugs. Negen bestuurders bleken onder invloed. Allen moesten ze hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Twee voertuigen bleken niet ingeschreven, verzekerd en gekeurd te zijn. Deze werden ook in beslag genomen.