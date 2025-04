Group Bruno en Bewel slaan handen in elkaar voor propere tankstations

De Verenigde Staten gaan 20 procent importtarieven heffen op producten uit de Europese Unie. Washington legt ook een heffing van 34 procent op aan import uit China, zo blijkt uit een lijst van landen die Trump overliep in zijn langverwachte toespraak op wat hij de voorbije dagen aankondigde als 'Liberation Day'. De langverwachte "wederkerige heffingen" zullen voor alle landen minstens 10 procent bedragen, maar voor sommige Amerikaanse bondgenoten ligt dat veel hoger: 31 procent voor Zwitserland, 26 procent voor India, 25 procent voor Zuid-Korea en 24 procent voor Japan. Het tarief van 10 procent geldt onder meer voor het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië en Turkije. "Oneerlijke handel"Trump benadrukte dat het Amerikaanse volk "lief" is, en dat de Amerikaanse heffing de helft bedraagt van wat de andere landen de Verenigde Staten opleggen. Volgens Trump komen Europese handelsbarrières neer op een heffing van 39 procent voor goederen uit de Verenigde Staten, vandaar de heffing van 20 procent. Met de "wederkerige tarieven" wil Trump komaf maken met jaren van "oneerlijke handel" waarbij andere landen de Verenigde Staten hebben "opgelicht". Het gaat dan om importheffingen, maar ook over andere maatregelen zoals btw en regelgeving. De toespraak past dan ook binnen Trumps ambitie "to make Amerika wealthy again". De Amerikaanse president noemde "tariffs" eerder al "het mooiste woord in het woordenboek". Voor Trump is het een onderhandelingsmiddel, omdat hij meent dat Washingtons handelspartners zo gedwongen zullen worden niet langer van de Verenigde Staten te "profiteren". "Amerika is geplunderd"Bijna een uur lang ging Trump tekeer tegen de manier waarop andere landen handel drijven met de Verenigde Staten. Jarenlang hebben ze Amerika "geplunderd", "beroofd" of "verkracht", en zijn ze erin geslaagd rijk en machtig te worden op de kap van de Amerikanen, klonk het. Tegelijk zei hij dat hij het die landen niet kwalijk nam, maar wel de politieke leiders die hem de voorbije tientallen jaren zijn voorafgegaan. De tarieven die woensdag werden aangekondigd, zullen volgens Trump tot een snelle heropbouw van de Amerikaanse industrie leiden. "Dit wordt de gouden eeuw van Amerika", zei Trump, die zijn toehoorders miljarden aan belastinginkomsten in het vooruitzicht stelde vanaf "deze historische dag". Om middernacht gaan de eerder aangekondigde heffingen van 25 procent op auto's al in, bevestigde Trump in het begin van zijn toespraak. Internationale handelsoorlogDe vrees bestaat dat de tarieven de inflatie zullen versnellen, de consumentenuitgaven zullen doen vertragen en de Amerikaanse economie afremmen. Afhankelijk van hoe Amerika's handelspartners reageren, wordt gevreesd dat de internationale handelsoorlog nog verder zal escaleren. Als de VS met wederkerige importtarieven komen, heeft de Europese Unie "een sterk plan" klaar om indien nodig terug te slaan, verklaarde Commissievoorzitter Von der Leyen dinsdag. Wat betreft de btw gaf de Europese Unie eerder al aan dat het gaat om een eerlijke, niet-discriminerende belasting die van toepassing is op zowel Europese als geïmporteerde goederen. In afwachting van het nieuws gingen de Europese beurzen woensdag in het rood. De voorbije weken kloegen de Amerikaanse president en zijn getrouwen al herhaaldelijk over de handelspraktijken van de Europese Unie, maar ook Japan, India en Mexico kregen verschillende vegen uit de pan.