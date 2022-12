Group Machiels wil REMO-stort heropenen en vraagt de mening van de bevolking

- Buurtbewoners van de mizerikstraat in Diepenbeek zijn het beu dat vrachtwagens zich maandelijks vastrijden onder de brug in hun straat. Een tankwagen met gas zorgde afgelopen nacht voor onploffingsgevaar waardoor 20 huizen ontruimd moesten worden. - Het was vandaag zeer druk bij de Limburgse slagers en traiteurs. De afgelopen jaren liep het wat minder op kerstavond door corona, maar dit jaar was er weer evenveel volk als voor de coronacrisis. - Naar jaarlijkse gewoonte waren er ook heel wat mensen die nog snel richting winkelstraat trokken om een last-minute kerstcadeau te kopen. - In Houthalen-Helchteren bijt een wolf een pony dood. De eigenaars zijn zeer aangedaan door de feiten. - En Lummenaar Armand Put schrijft een boek over zijn bewogen leven.