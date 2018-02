Seriemoordenaar Renaud Hardy heeft gisteravond tijdens zijn transport naar de gevangenis van Hasselt een agent aangevallen. Dat vertelde de openbare aanklager vanmorgen op het assisenproces van de Mechelaar. Hardy zelf minimaliseert de feiten. Op de terugweg naar Hasselt moest Hardy nodig plassen. Hij maakte zijn gordel los en viel een agent aan. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld. Volgens de Mechelaar zelf klopt dat verhaal niet. “Ik moest dringend plassen. Dat is puur uit noodzaak. Ze zeiden maar "sebiet sebiet". Ik wist niet dat het nog maar 500 meter was. Ik heb geen besef van tijd en ruimte. Ik deed mijn horloge uit en ben rechtgestaan. Ik wilde die agent niet aanvallen. Ik heb niet gestampt. Ik was nog geboeid." Na dit incident wordt de beveiliging van het transport aangescherpt. “Veel te laat”, zegt politievakbond VSOA. “Dit had bij veel eerder gemoeten.”