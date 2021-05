De gemeente Pelt start 27 mei vanaf ’s morgens vroeg met de bestrijding tegen de eikenprocessierups. Dat is een pak later dan andere jaren. Door de aanhoudende regen, kon er niet eerder gestart worden met de verdelging. "De rupsen zullen naar schatting slechts een goede week in de juiste levensfase zitten voor een effectieve behandeling. De gemeente kan in een week tijd niet alles doen en stelt daarom prioriteiten," laat ge gemeente Pelt weten in een persbericht. De meest gevoelige plekken krijgen voorrang: zorginstellingen, speelterreinen, jeugdkampplaatsen en drukke fietsroutes. Vervolgens komt het openbaar domein zo veel mogelijk aan bod. Bomen bij particulieren krijgen dit jaar geen behandeling.Dag en nacht verdelgenEr wordt vanaf donderdag 27 mei ‘s morgens dag en nacht gewerkt. ‘s Nachts worden de fietspaden en gebieden wat verder van de bebouwing aangepakt. "Op sommige plaatsen kan dat voor een korte tijd voor wat geluidshinder zorgen. Het product waarmee gesproeid wordt is een biologische insecticide en heeft enkel effect op de eikenprocessierupsen. Maar uiteraard ga je best niet vlakbij de sproeiwerken staan."Minder rupsen door slecht weerMet deze preventieve besproeiing hoopt de gemeente maximaal de ellende te voorkomen die de irriterende haartjes van de rups teweeg brengen. Door het aanhoudende slechte weer kon de verdelging niet eerder starten. "Maar ook als gevolg van datzelfde slechte – en vooral koude – weer zijn er gewoon minder rupsen."Particulieren die achteraf thuis toch een nest ontdekken, kunnen dat melden aan de gemeente, best via het meldingsformulier op de gemeentelijke website.