Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft besloten de stadioncapaciteit van Racing Genk te halveren. Na het wangedrag van enkele supporters mogen maar 2.000 fans het volgende thuisduel tegen KV Oostende bijwonen. Minister Weyts neemt deze beslissing nadat enkele Genk-supporters gisteren de veiligheidsmaatregelen aan hun laars lapten, tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. De problemen vonden vooral plaats in de tribune van de harde kern. Een aantal supporters droeg daar geen mondmasker. Ook was er tegen het einde van de wedstrijd absoluut geen sprake meer van social distancing. De club reageerde al eerder vandaag in een open brief aan de fans: Gewonnen, maar teleurgesteld Open brief aan onze supporters Zalig weertje, de drie punten en terug supporters in de Luminus Arena: hét recept voor een schitterende voetbalavond. Toch? Gisteren speelden we sinds maart eindelijk weer een wedstrijd voor (beperkt) publiek. Dat had heel wat voeten in de aarde. Want wij zijn KRC Genk. En wij willen op alle vlakken een voorbeeld zijn. Tijdens de coronacrisis namen we als club samen met onze spelers en al onze supporters tal van initiatieven, kenmerkend voor onze warme club. Voor onze eerste thuiswedstrijd met beperkt publiek wilden we opnieuw het goede voorbeeld geven en tonen waartoe we in staat waren. Daarom hebben we als club zwaar geïnvesteerd in veiligheid, hygiëne, comfort, flexibiliteit en animatie. Natuurlijk is dat alleen niet voldoende. Zonder de medewerking van onze supporters hebben al die maatregelen weinig zin. We danken daarom uitdrukkelijk alle fans die zich voorbeeldig hebben gedragen. Zij die een gezonde afstand hebben bewaard ten opzichte van elkaar, hun mondmasker altijd droegen en respect toonden naar de andere supporters en alle 400 vrijwilligers. Aan al deze talrijke supporters: dikke merci! Ondanks de uitdrukkelijke afspraken die we samen hebben gemaakt, was er helaas ook een gedeelte van onze supporters dat de richtlijnen naast zich neerlegde. Dat hebben niet alleen wij gezien. Dat heeft heel België gezien. Onze supporters, de media, de politiek én ook de 400 vrijwilligers die in de vuurlinie stonden. Wij veroordelen dit gedrag ten stelligste. Aan deze tientallen supporters: dit is een klap voor iedereen bij KRC Genk én bij uitbreiding de hele maatschappij. Zoals we al schreven, hebben we verregaande maatregelen genomen om onze thuiswedstrijden veilig te organiseren. We hoopten dat dit een kleine stap zou zijn richting een vol stadion. Maar wat iedereen nu gezien heeft – twee dagen voor een nieuwe Veiligheidsraad – is een grote stap terug naar een leeg stadion. En daarom zijn we uitermate teleurgesteld. Volgende week maandag spelen we tegen KV Oostende. Het is de laatste kans voor onze club. Of beter gezegd: het is de laatste kans voor jullie. Respecteer de regels. Zo moeilijk zijn ze niet: draag een mondmasker én troep niet samen. Teleurgestelde groeten, KRC Genk en OSV