Genk is de trotse winnaar van de eerste Wisselboom. Met deze prijs erkent de Vlaamse overheid de inspanningen die de stad levert op vlak van ontharding, vergroening en klimaatadaptatie. In aanwezigheid van Vlaams minister Jo Brouns werd de boom, een winterlinde, vandaag aangeplant aan de jaarbeurslaan. De Wisselboom maakt deel uit van de ‘Green Deal Klimaatbestendige Omgeving’. Met deze prijs erkennen de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving de inspanningen van een stad of gemeente op vlak van vergroening. Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns is het niet toevallig dat Genk de eerste Wisselboom wint. “Al jaren investeert de stad in een duurzame leefomgeving met slimme, natuurgebaseerde oplossingen. Zo verbetert Genk niet alleen de levenskwaliteit van haar inwoners, maar maakt ze de stad ook klaar voor de toekomst.” Duurzame projecten Bij de stad Genk zijn ze trots op deze erkenning. “Onze stadsdiensten hebben hard gewerkt aan verschillende duurzame projecten”, zegt schepen van Duurzaamheid Karel Kriekemans. “Een van de recente projecten is de transformatie van de Grote markt, die werd omgetoverd tot een bos in het hart van de stad. Ook de Stiemervallei ondergaat een metamorfose. En op de Evence Coppéelaan maakt de voormalige autoweg plaats voor een groene boulevard. Hier komt extra veel ruimte voor voetgangers, fietsers en natuur.” Volgende winnaar Bij de volgende editie mag de stad Genk meebepalen wie de volgende Wisselboom ontvangt. “Want de Wisselboom is geen wisselbeker”, zegt Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Elke winnaar krijgt een levende inheemse boom, die op termijn bijdraagt aan een groene en klimaatbestendige omgeving.”