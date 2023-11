Halen gaat termijn omgevingsvergunning inkorten

Groen in Bilzen en de partij Best Hoeselt slaan de handen in elkaar en gaan samen met één lijst naar de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. En dat onder de naam Best Groen. De partij presenteert zich als de enige onafhankelijke partij vanuit Hoeselt in de nieuwe fusiestad Bilzen-Hoeselt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was Best Groen in Hoeselt goed voor 6 zetels en na VLD Plus van burgemeester Raskin de grootste partij. Groen in Bilzen had één verkozene. Dat was Johan Danen, bekend als Vlaams parlementslid. Het lijkt logisch dat Best Groen hem uitspeelt als lijsttrekker. Maar dat staat helemaal nog niet vast. "Over de postjes is nog niet gesproken, voor ons telt de inhoud", klinkt het.