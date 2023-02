Halenaar Hamid Aoso verliest 13 familieleden aan onzichtbare ramp in Aleppo

door Tine Oyen

En ook de Syrische Hamid Aoso uit Halen heeft het moeilijk. Hij heeft intussen al dertien familieleden moeten afgeven na de zware aardbeving in zijn thuisland. In Syrië woedt nog altijd een burgeroorlog en daarom komt de hulp zeer traag op gang. Het is de ene ramp op de andere. Hamid Aoso en zijn gezin kijken met lede ogen toe. Turkije krijgt veel hulp, maar de Halenaar vindt dat Syrië evenveel steun verdient. Het gezin zamelt intussen spullen in. Maar de vraag is of de spullen wel tot in Syrië geraken, want de grenzen zijn dicht en volgens de Halenaar houdt IS de spullen tegen.