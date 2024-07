Badmintonster Lianne Tan uit Bilzen is vanochtend met een nederlaag begonnen aan haar olympisch toernooi in Parijs. ­ Heel wat fans kwamen al vroeg in de ochtend supporteren voor Tan in de cafetaria van sporthal de Zonhoeve in Beverst bij Bilzen. En de aanwezigen waren het eens. Ondanks verlies heeft de 33-jarige Lianne Tan goed gespeeld. Tegen de nummer 3 van de wereld was het een lastige partij. Voor Tan was dit het begin van haar vierde Olympische Spelen. De Bilzerse fans houden er dus de moed in en zijn dinsdagochtend weer op post voor de volgende wedstrijd. Mathematisch blijft alles mogelijk, maar in de poule met drie speelsters gaat alleen de beste door.