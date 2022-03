Halense kleuterschool zit met 75 procent personeelsuitval door griep en corona

Vlaanderen investeert ruim 1 miljoen euro in acht scholenbouwprojecten in Limburg. “In deze nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen zullen honderden leerlingen aan een schoolbank kunnen aanschuiven”, vertelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Schoolbesturen uit het gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw. "In totaal zal de investeringsteller voor schoolinfrastructuur op 3 miljard euro staan. Een investering die de grootste noden binnen het Nederlandstalig onderwijs moet lenigen”, aldus Weyts. 1 miljoen euro Ruim 1 miljoen euro gaat naar acht scholenbouwprojecten in Limburg. Onder andere in Riemst kan Vrije Basisschool Den Dries-Trudo-Jekerdal met 327.800 euro aan AGION-subsidies een pastorij renoveren en restaureren tot een schoolgebouw. Buso–KIDS in Hasselt installeert met 265.300 euro een ventilatiesysteem. In Genk vernieuwt het Atlas College Genk 6 met 155.200 euro bijkomende AGION-subsidies hun stookplaats. Vrije Basisschool Ticheleer in Peer realiseert met 102.000 euro een plat dak en allerhande renovatiewerken aan de bestaande gebouwen. De overige subsidies gaan naar het Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk, Vrije Basisschool Genk, Vrije Kleuterschool De Zandkorrel in Hechtel-Eksel en het Mosa-RT College Heilig Kruis - Sint-Ursula A in Maaseik.