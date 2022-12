Het is goed vertoeven in de Politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Althans volgens een onderzoek van de politiezone zelf. Het grote merendeel van de bevraagde burgers voelt zich namelijk zelden of nooit onveilig in de regio. Wel liggen de bewoners duidelijk wakker van verkeersgerelateerde overlast, zoals te snel rijden, en is bijna de helft van de ondervraagden al het slachtoffer geweest van cybercriminaliteit.