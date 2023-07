Morgen kunnen liefhebbers van atletiek weer terecht in stadion De Veen in Heusden voor de Nacht van de atletiek. Het is al de 44ste editie van de meeting die dit jaar voor veel atleten het laatste opstapje is naar het WK in Boedapest. Rani Rosius is niet van de partij. De Genkse sukkelt met een hamstringblessure. Maar voor het overige zijn de meeste Belgische toppers aanwezig. Zij krijgen opnieuw concurrentie van enkele sterke buitenlanders. Voor het eerst is de toegang tot de Nacht ook gratis als je op voorhand je ticket via de website registreert.