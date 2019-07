Sport Hammenaar Michael Bogaerts vijfde op WK BMX

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

BMX'er Michael Bogaerts, die nog te zien was in onze TVL-reeks "Buiten De Lijnen" is vanmiddag vijfde geworden op het WK BMX in Zolder.