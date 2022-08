Buiten stijgt het kwik vandaag weer tot boven de dertig graden. Bij Snow Valley in Peer voelen ze daar niks van. De skipiste in Peer is in de zomer steevast het koelste plekje van Limburg. Maar in de zomer kunnen recreatieve wintersporters er niet terecht want dan is de piste voorbehouden voor professionele sporters die er trainen. Zo is de Franse ploeg er momenteel aan het trainen.