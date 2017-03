Hamont-Achel bindt strijd aan met hondenpoep

Communiefoto's nemen in de brandweerkazerne. Het is een nieuwe hype. Dat zien ze ook in de brandweerkazerne van Bree. Daar openen ze jaarlijks een namiddag de deuren speciaal voor communicantjes. En het aantal aanvragen blijft stijgen. 15 kinderen kwamen vandaag langs om hun foto's te nemen. Ook in de andere kazernes van de hulpverleningszone Noord-Limburg kwamen er veel communicantjes over de vloer.