Nieuws dat stevig binnenkomt bij Greenyard Maaseik: Just Dronkers stopt met volleyballen. Dronkers gaat nog op trainingskamp met de Nederlandse nationale ploeg, en dan neemt hij afscheid. Hij is na Jelte Maan en Pieter Verhees al de derde sterkhouder die vertrekt bij Maaseik. Just Dronkers kwam vier jaar geleden over van de Nederlandse topclub Lycurgus Groningen en werd bij Greenyard Maaseik de organisator van het achterveld. Als hij niet aan het trainen of aan het volleyen was, werkte de gediplomeerde biomedicus ijverig voort aan zijn doctoraatsthesis. Ook voor Just lag dit coronaseizoen erg moeilijk: zijn vriendin werkt in Groningen, dichtbij maar toch te ver in dit afgelopen penibele jaar. In Groningen wenkt allicht ook de start van een academische carrière. "Dronkers heeft trouwens nooit een geheim gemaakt van deze andere ambitie na of (in een ideale wereld) náást het volleybal. Vandaar dat Greenyard Maaseik alvast had geanticipeerd op een mogelijk afscheid door met de jonge belofte Martin Perin een volwaardige opvolger aan te trekken," klinkt het in een mededeling van de club.