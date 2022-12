In de Willekensmolenstraat in Hasselt is gisterenavond een water- en gaslek ontstaan. Door het waterlek ontstond er een verzakking in de weg. De brandweer kwam ter plaatse om de nodige metingen uit te voeren. Tot vier uur 's nachts werd er gewerkt aan het herstel van de leidingen en werden er bij buurtbewoners testen gedaan op gaslekken. Morgenavond zou de weg tussen de Muggenstraat en de Theresiastraat terug open moeten zijn.