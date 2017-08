Hangjongeren bekladden huis van vrouw in Maasmechelen

In het gloednieuwe crematorium in Lommel zullen er ook uitvaartplechtigheden in de buitenlucht kunnen doorgaan. Dat is uniek in ons land. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het crematorium, de ruwbouw is zo goed als klaar en de drie ovens zijn al geïnstalleerd. Binnen een half jaar moet het gebouw helemaal klaar zijn. In Lommel mikken ze op 1500 tot 2000 crematies per jaar.