Hangjongeren opgepakt op Spectrumcollege in Beringen

Het verkeer in Hasselt loopt strop en dichtbij parkeren wordt almaar moeilijker, maar dat is geen probleem voor de verplegers van het Wit-Gele Kruis. Zij laten de auto aan de kant en verzorgen tot 16 patiënten per dag voor van het ene huis naar het andere te fietsen. - De paardenkliniek in Bree opereert als eerste in de wereld met augmented reality. Tijdens de operatie volgt de chirurg een virtuele weergave met een 3D-bril.- Nog in Bree geraakt een autoverkoper niet meer van zijn inrit met zijn wagens omdat de weg voor zijn huis verhoogd is met 35 centimeter.- In het Spectrumcollege van Beringen pakt de politie hangjongeren aan na een schermutseling aan de school.- In tijden van steeds meer vegetariërs en veganisten promoten Limburgse slagers vlees van eigen bodem.- En we hebben het eerste interview met Noordkaap dat volop repeteert voor een reünie.