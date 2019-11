Hannes Wolf voorgesteld bij Racing Genk

In onze reeks “Achter de schermen bij de U19” ontdekken we vandaag waarom het kwalificatietornooi voor het EK voetbal in Limburg wordt afgewerkt. De Limburgse connectie is sowieso groot bij de jonge Duivels van Jacky Mathijssen, die morgen tegen Griekenland opnieuw een stap kunnen zetten richting het Europees Kampioenschap. Zaterdag wonnen de U19 nog tegen Albanië. En na die wedstrijd was er ook tijd voor ontspanning. Op een familie-avond op Stiemerheide in Genk konden de spelers even hun zinnen verzetten.