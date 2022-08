Slecht nieuws vanop de US Open Tennis. Daar is Elise Mertens uitgeschakeld in de eerste ronde. De Hamontse verloor in drie sets van de Roemeense Begu. Nochtans versloeg Mertens Begu al drie keer in het verleden. De vroege exit van Mertens is opvallend, omdat ze sinds haar halve finale op de Australian Open in 2018 op elk grandslamtoernooi minstens de derde ronde haalde. Aan die reeks komt nu een einde.