Hans Vanaken volgt zichzelf op als winnaar Gouden Schoen

59 procent van alle tijdelijke huisverboden in ons land wordt uitgesproken in Limburg. In 2018 gebeurde dat in 100 gevallen. Daarmee is onze provincie koploper in de aanpak van het intrafamiliaal geweld. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir trekt extra geld uit voor bijkomende justitieassistenten. Er is niet alleen aandacht voor de dader, maar ook voor de slachtoffers. Onmiddellijk na de oplegging van het huisverbod gaat het parket van Limburg aan de slag met het hele gezin, om herhaling van de feiten te voorkomen. Een aanpak, die werkt en best in heel Vlaanderen uitgerold wordt, zegt Zuhal Demir.