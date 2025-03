Harige auto's en immense vissen: nieuwe expo's Z33 prikkelen de zintuigen

Muziek dan. Heisa komt met een derde album. Het drietal koos voor de originele titel 'Trois', maar de toon is verrassend verfrissend en innovatief. Rond de Limburgse band, die in Hoeselt repeteert, was het even stil. Maar dat komt omdat de vorige plaat zo goed was dat alle festivals in de rij stonden om Heisa te boeken. En na hoge hoogtes komen laagtes. Nu die zijn omgezet in een lange studiotijd ligt vrijdag een topalbum in de platenzaak.