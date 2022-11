Overmorgen gaat in Qatar het WK voetbal van start. Volgens onze analist Stijn Stijnen moeten we nog niet meteen dromen van een Belgische wereldtitel. De Belgen zullen volgens de voormalige doelman van de Rode Duivels al goed moeten opletten in de groepsfase. Want de verdediging blijft onze achilleshiel en spits Romelu Lukaku is nog steeds niet hersteld van zijn blessure. Voorts ziet Stijnen Leandro Trossard niet starten op het WK. De trap die de Maaslander op training kreeg, komt voor hem op een erg ongelegen moment.