Hasselaar is aan het front in Oekraïne niet om te vechten, maar om te helpen

- De politie schiet een 70-jarige man dood in Leopoldsburg. De man had eerder met een mes een politieman in zijn gezicht gestoken. Het is in anderhalve maand tijd het derde geval van zwaar fysiek geweld tegen de politie in de regio. - In een jeugdhotel in Hasselt wordt een 17-jarige student dood teruggevonden onder aan de trap.- Limburgers reizen naar het front in Oekraïne, niet om er te vechten, maar om te helpen. Hasselaar Hannes Cools is in Oekraïne om ter plaatse mensen te helpen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld.- Het is vooral de middenklasse die in ons land de prijs betaalt voor de oorlog in Oekraïne. Dat zegt expert internationale relaties Werner de Saeger. Volgens de Saeger is ons land nu al betrokken bij de oorlog omdat de NAVO wapens levert aan Oekraïne. - En met de historische bekerwinst van Hubo Limburg United en de derby tussen KRC Genk en STVV blikken we vooruit op een bewogen uitzending van TVL Sportcafé.