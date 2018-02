Hasselaar Koen Timmers staat in de top tien van de beste leerkrachten ter wereld. Microsoftbaas Bill Gates nomineerde de PXL-researcher en leerkracht aan CVO de Verdieping in Heusden-Zolder. De winnaar van de wedstrijd kan 1 miljoen dollar winnen. Koen Timmers krijgt de nominatie voor zijn projecten rond vluchtelingen in Kenia. Via Skype geeft Timmers les in vluchtelingenkampen.Hasselaar Koen Timmers in top 10 van Beste Leerkrachten ter wereld