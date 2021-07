Er staan in Limburg meer dan 400 vacatures open in de horeca. Voor de coronacrisis al, werden kelners, koks en zaalpersoneel betiteld als knelpuntberoepen. Maar in de crisis zijn er veel van hen uit de sector gestapt omdat die te lang gesloten was. Vandaag is het dus nog moeilijker om personeel te vinden. C-Group - bekend van onder andere Het Kordaat in Hasselt, Bar Bouffe in Genk en Mia Mensa in Beringen - heeft 50 vacatures die bijna niet ingevuld geraken. 15 daarvan bij Ter Land in Dilsen-Stokkem.