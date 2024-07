In vergellijking met tien jaar geleden blijft onze provincie nog steeds koploper in het aantal overnachtingen in Vlaanderen. Uit cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat het aantal overnachtingen is verdubbeld. Dat merken uitbaters Diantha en Paul Coeckelberghs van Logies Het Hemelsveld ook op. Zij begonnen in 2016 met hun B&B en gingen al snel van één naar vier appartementen. Vooral Oost-en Westvlamingen die graag wandelen of fietsen komen richting Limburg.