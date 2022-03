Hasselaren zijn de ‘Veggie Burgers’ van 2022

Nergens in ons land werd er zo enthousiast deelgenomen aan de VeggieChallenge 2022 als in Hasselt. De Hasselaren zijn daarom door EVA vzw uitgeroepen tot ‘Veggie Burgers’ van 2022. Schepen van Klimaat Nele Kelchtermans mocht in hun naam de VeggieChallenge Award in ontvangst nemen. "De kers op de taart na een maand vol lekkere activiteiten en initiatieven", zegt schepen Kelchtermans.



Meer dan 14.400 Belgen gingen de uitdaging aan om in de maart (vaker) veggie of vegan te eten. Ook heel wat steden schaarden zich achter de VeggieChallenge campagne van EVA vzw. In 2021 was Leuven de beste Veggie Stad. Een jaar later gaat de titel naar Hasselt. Met bijna 600 deelnemers steekt Hasselt de steden Leuven en Deinze de loef af. Schepen Nele Kelchtermans, bevoegd voor klimaat en duurzaamheid, reageert zeer opgetogen: "Ik ben bijzonder blij met deze erkenning. We hebben heel wat activiteiten georganiseerd om de Hasselaar kennis te laten maken met de plantaardige keuken. Het is overduidelijk. Het draagvlak voor gezonde, duurzame, vegetarische of veganistische voeding in Hasselt blijft groeien. Ook het steeds groter wordende aandeel aan vegetarische en veganistische horecazaken in onze stad is daar een bewijs van."

Lekkere initiatieven

Om de Hasselaren te ondersteunen en faciliteren in hun uitdaging werden extra initiatieven georganiseerd. "De veganistische maaltijdbox was de innovatieve ijsbreker van onze campagne," gaat schepen Kelchtermans verder. "We hebben maar liefst 500 foodboxen uitgedeeld. Met een lekker recept en alle noodzakelijke ingrediënten afkomstig van lokale producenten konden de ingeschreven Hasselaren een eigen veganistische maaltijd bereiden. Eenvoudiger kon het bijna niet." Daarnaast namen heel wat Hasselaren deel aan de vegetarische en veganistische kookworkshops, volgden ze de infosessie over korte keten en namen ze deel aan het debat ‘Smakelijke stad’. "En ook het Hasselts stadsbestuur deed mee," vult schepen Kelchtermans aan. "Na de wekelijkse vergaderingen van het schepencollege en managementteam kregen ze in de maand maart uitsluitend vegetarische of veganistische lunches voorgeschoteld."

Vegan & Veggie hotspots

Ook heel wat Hasseltse horecazaken springen mee op de kar en maken van Hasselt een veggie- en veganvriendelijke stad. In 2021 kaapten de Hasseltse horeca maar liefst 5 van de 11 Belgian Vegan Awards weg. Steeds meer Hasseltse horeca biedt plantaardige alternatieven aan. Zo zijn restaurants als Vangroenten, Lento, Peas, Sappig, In’t Grün, De Levensboom, De Preuverie, Stoemp Deluxe, Botanique, de Fietsbar,... al bekend bij vegetariërs en vegans.

Blijvende Impact

600 Hasselaren die plantaardig eten in de maand maart levert heel wat voordelen op, zowel voor de deelnemende Hasselaar individueel als voor de wereld. Een maand lang meer plantaardig eten is goed voor je smaakpapillen en je gezondheid. Maar deze 600 Hasselaren samen besparen ook 11.400 kg CO2 en 17.400.000 liter water. Uit de vorige campagne blijkt dat de meeste mensen (82%) die aan de VeggieChallenge deelnemen, ook na afloop meer plantaardig eten. En dat is ook schepen Kelchtermans haar grote wens: "Ik hoop dat de Hasselaren die aan de challenge deelnamen, ook hun eetgewoonten op lange termijn aanpassen en zich bewust blijven van het feit dat voedsel een krachtig middel is om onze stad beter en duurzamer te maken."