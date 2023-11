Geurkunstenaar Peter De Cupere heeft een parfum ontwikkeld dat gebaseerd is op de geuren van de Mechelse Hei: O de M. Hij stelt de geur voor in de nieuwe tentoonstelling "Distilled" in het Cultureel Centrum in Maasmechelen. Het is ook de eerste tentoonstelling in Limburg die je gedeeltelijk in augmented reality kan ervaren in combinatie met geur. De tentoonstelling loopt vanaf morgen tot en met 22 december.